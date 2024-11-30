Ananya Panday की बहन Rysa Panday का CV LinkedIn पर हुआ वायरल, फिर से गरमाया Nepotism का मुद्दा
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे की छोटी बहन रयसा पांडे की इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.
दरअसल, अनन्या पांडे की बहन रयसा पांडे के बायोडाटा का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल हो गया है.
जिसको लेकर रयसा पांडे ट्रोलर्स का शिकार बन गई हैं.
अनन्या पांडे की बहन रयसा पांडे इस समय न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में फिल्ममेकिंग की पढ़ाई कर रही हैं.
रयसा पांडे के वायरल सीवी में लिखा है कि उन्होंने 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' ( शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी) में चार महीने इंटर्नशिप की है.
इसके साथ ही रयसा के सीवी में 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' में एक महीने और 'टाइगर बेबी' में एक और महीने की इंटर्नशिप के बारे में लिखा है.
आपको बता दें 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' एक्टर फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी और 'टाइगर बेबी' जोया अख्तर और रीमा कागती की कंपनी है.
रयसा पांडे के इस सीवी के वायरल होते ही इंटरनेट पर लोगों ने फिर से नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया है.
सोशल मीडिया पर लोगों ने रायसा पांडे के इस सीवी को देखकर अलग -अलग राय दी है किसी ने ट्रोल किया तो किसी ने तारीफ भी की है.
वहीं एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि 'कुछ भी न करने से तो बेहतर है.'
एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'अगर मुझे ऐसे अवसर मिलते तो मैं भी उनका लाभ उठा पाता.'
