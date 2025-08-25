Ananya Panday ने पिंक लहंगे में बिखेरा ग्लैमर का जलवा, खूबसूरती देख फैंस बोले- 'सीजन का...'
Masummba Chaurasia
Aug 25, 2025
अनन्या पांडे सोशल मीडिया पर हमेशा अपने फैशन स्टाइल को लेकर चर्चा में रहती हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह पिंक कलर के ट्रेडिशनल लहंगे में नजर आ रही हैं.
अनन्या का ये पिंक लहंगा सिल्वर एम्ब्रॉयडरी और हेवी वर्क से डिजाइन किया गया है, जो उनकी लुक को रॉयल टच दे रहा है.
उन्होंने इस आउटफिट के साथ ग्रीन स्टोन वाला स्टेटमेंट नेकपीस और ट्रेडिशनल गोल्ड चूड़ियां पहनी हैं.
फोटोशूट के दौरान बैकग्राउंड में दिखा मोर तस्वीरों में चार-चांद लगा रहा है.
न्यूड मेकअप और हाई बन हेयरस्टाइल में अनन्या का एलीगेंट अंदाज और भी निखरकर सामने आ रहा है.
फैंस तस्वीरों पर जमकर कमेंट कर रहे हैं, और उन्हें 'देसी बार्बी' और 'स्टनिंग क्वीन' कह रहे हैं.
