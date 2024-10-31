अनन्या पांडे के बर्थडे में सुहाना और शनाया ने मचाया धमाल, देखें फोटोज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 31, 2024

अनन्या पांडे ने हाल ही में अपना 26वां जन्मदिन मनाया है.

अनन्या पांडे ने अपने जन्मदिन पर जमकर मस्ती की है.

अनन्या पांडे ने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं.

अनन्या की बर्थडे पार्टी में सुहाना खान और शनाया कपूर ने धमाल मचाया है.

अनन्या ने अपने बेस्टफ्रेंड के साथ प्यारे पोज दिए हैं.

अनन्या पांडे ने ओरी के साथ फोटो क्लिक करवाई.

अनन्या के पिता चंकी पांडे और मां भावना पांडे काफी खुश नजर आए.

