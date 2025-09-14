मालदीव में बिकिनी लुक से अनन्या पांडे ने मचाई तबाही, तस्वीरें देख फैन बोला- 'छुपाना भी...'
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 13, 2025
अनन्या पांडे इन दिनों मालदीव में छुट्टियों का मजा ले रही हैं. इसी बीच अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अनन्या ने अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. उनकी फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक तस्वीर में एक्ट्रेस नीले पानी पर तैरती नजर आईं, जहां उनके साथ एक प्यारा सा कछुआ भी दिखाई दे रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
पोस्ट शेयर करते हुए अनन्या ने कैप्शन में लिखा, 'कछुए के साथ तैरना और डॉल्फिन देखना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा.'
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस उनकी तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे.
Source:
Bollywoodlife.com
एक यूजर ने लिखा, 'छुपाना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता.'
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अगर बात करें एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की तो हाल ही में वह 'केसरी चैप्टर 2' में नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस अब अपनी आने वाली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को लेकर भी चर्चा में बनी हुई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बेटी और पति संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करती दिखीं रुबीना दिलैक, शेयर की अनसीन फोटोज
अगली वेब स्टोरी देखें.