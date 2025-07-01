अनारकली सूट में अनन्या पांडे ने ढाया कहर, खूबसूरती देख मचल उठा फैंस का दिल

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jun 30, 2025

बॉलीवुड की यंग और स्टाइलिश एक्ट्रेस अनन्या पांडे एक बार फिर अपने ट्रेडिशनल अवतार को लेकर सुर्खियों में हैं.

हाल ही में अनन्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका लुक बेहद रॉयल और एलिगेंट नजर आ रहा है.

अनन्या ने इस बार व्हाइट कलर का डीप-नेक, फुल स्लीव्स वाला अनारकली सूट पहना है, जो उनके लुक को एक शाही टच दे रहा है.

इस अनारकली सूट के साथ उन्होंने हैवी ट्रेडिशनल ईयररिंग्स पहने हैं, जो उनके पूरे लुक को और भी ग्लैमरस बना रहे है.

अनन्या ने अपने बालों का स्लीक बन बनाया है, जो उनके फेसकट और ज्वेलरी को उभारने का काम कर रहा है.

उनका ये लुक काफी हद तक पुरानी क्लासिक फिल्मों की एक्ट्रेसेस की याद दिलाता है, खासतौर पर 'उमराव जान' जैसी फिल्मों की.

बता दें कि एक्ट्रेस ने यह आउटफिट 'उमराव जान' की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए कैरी किया था, और उन्होंने इस मौके पर ट्रेडिशन और एलिगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन पेश किया.

फैंस को अनन्या का यह ट्रेडिशनल अवतार बेहद पसंद आ रहा है, और सोशल मीडिया पर लोग उनके इस लुक को 'क्लासी क्वीन' और 'एथनिक गोल्स' बता रहे हैं.

