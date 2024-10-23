अनन्या पांडे, जाह्नवी कपूर समेत इन हसीनाओं ने मनीष मल्होत्रा की महफिल में बिखेरे रंग
| Oct 23, 2024
बॉलीवुड की 'जिगरा' स्टार आलिया भट्ट ने मनीष मल्होत्रा की पार्टी में अपनी मेंहदी का सुंदर लहंगा रिवेयर किया है.
एक्ट्रेस कृति सेनाॅन ने शिमरी येलो कलर की साड़ी में मनीष मल्होत्रा की पार्टी में रंग जमा दिया है.
दिशा पाटनी ने फिर से अपने ग्लैमरस अंदाज से मनीष मल्होत्रा की पार्टी में चार-चांद लगा दिए हैं.
शिल्पा शेट्टी ने भी ग्रीन कलर की स्टाइलिश साड़ी में खूब कहर ढाया है.
अपनी दिलकश आदाओं से सबका दिल जीत लेने वाली रेखा ने भी मनीष मल्होत्रा की पार्टी में अपने अंदाज से चार-चांद लगा दिए हैं.
मनीष मल्होत्रा की पार्टी में जाह्नवी कपूर भी शिमरी मल्टीकलर की साड़ी में खूबसूरत लग रही हैं.
श्रद्धा कपूर ने अपनी सिल्वर कलर की साड़ी में सुंदर सी -ग्रीन कलर के इयरिंग्स के साथ स्टनिंग लुक कैरी किया है.
कियारा आडवाणी, मनीष मल्होत्रा की पार्टी में अपने पति सिध्दार्थ मल्होत्रा के साथ स्टाइलिश अंदाज में दिखी हैं.
अनन्या पांडे ने पार्टी में सिंपल सफेद साड़ी के साथ हैवी ज्वैलरी में क्यूट लुक कैरी किया है.
सुहाना खान रेड प्लेन साड़ी के साथ डिजाइनर ब्लाउज पहनकर पार्टी में शामिल हुईं थीं.
