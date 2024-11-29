आखिर क्यों Ananya Pandey ने दी पिता chunky Pandey को Instagram अकाउंट डिलीट करने की सलाह?

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 29, 2024

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे और उनके पिता चंकी पांडे हाल ही में शो 'बी ए पैरेंट' यार में शामिल हुए थे.

इस टॉक शो में अनन्या पांडे और चंकी पांडे ने एक दूसरे की मजाकिया अंदाज में खूब खिंचाई की थी.

चंकी पांडे से शो में पूछा गया कि क्या अनन्या पांडे एक अच्छी एक्टर हैं?

जिसका जवाब मजाकिया अंदाज में देते हुए चंकी पांडे ने कहा, घर पर या स्क्रीन पर?

चंकी पांडे ने बेटी अनन्या पांडे को छेड़ते हुए सलाह दी कि उन्हें स्क्रिप्ट को सोच समझकर पढ़ना चाहिए और फिर रोल को एक्सेप्ट करना चाहिए.

वहीं पिता चंकी पांडे की बात सुनकर अनन्या पांडे ने तुरंत कहा, कि फिल्म लाइगर के बाद आपको मुझे सलाह देने की अनुमति नहीं है.

उसी टॉक शो के दौरान अनन्या पांडे ने पिता चंकी पांडे को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने की सलाह दी है.

अनन्या ने इसलिए पिता चंकी पांडे को ये सलाह दी क्योंकि वो किसी भी पोस्ट को बिना पड़े लाइक कर देते हैं जो उन्हें मुश्किल में डाल देता है.

जिसपर चंकी पांडे ने जवाब देते हुए कहा, 'मैं जहां भी तुम्हारी (अनन्या पांडे) फोटो देखता हूं मैं उसे लाइक करता रहता हूं.'

शो में नेपोटिज्म को लेकर चंकी पांडे ने बेटी अनन्या पांडे से पूछा कि क्या वो सच में लकी फील करती हैं कि वो उनकी बेटी हैं?

अनन्या ने कहा, कि वो गर्व महसूस करती हैं कि वो अपने पिता के नाम से जानी जाती हैं और वो इसे किसी और तरीके से नहीं चाहती हैं.

