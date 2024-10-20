अनन्या पांडे बनीं वूमेन ऑफ द ईयर, दिखाया ग्लैमरस अंदाज
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 20, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे आए दिन फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं.
अनन्या पांडे की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म CTRL के लिए उन्हें खूब तारीफें मिल रही हैं. फिल्म में उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है.
फिल्म CTRL में अनन्या पांडे की दमदार एक्टिंग को देखते हुए डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने भी उनकी तारीफ की है.
अनन्या पांडे की एक और वेब सीरीज ओटीटी पर रिलीज हुई है. 'कॉल मी बे' जिसको यंग ऑडियंस ने काफी पसंद किया है.
अनन्या पांडे ने आज ही अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें वो गजब की ग्लैमरस दिख रही हैं.
अनन्या पांडे को 'बाजार इंडिया' मैगजीन ने वूमेन ऑफ द ईयर इन 'स्पाॅटलाइट एक्टर' अवॉर्ड से नवाजा है.
अनन्या पांडे ने अपने पोस्ट में बाजार इंडिया मैगजीन को उन्हें वूमेन ऑफ द ईयर इन 'स्पाॅटलाइट एक्टर अवार्ड' देने के लिए शुक्रिया कहा है.
अनन्या पांडे ने इंस्टा के पोस्ट में बहुत ही ग्लैमरस लुक कैरी किया है. इन फोटोज में उन्होंने ब्लैक एंड वाइट रंग का स्टाइलिश गाउन पहना हुआ है.
अनन्या पांडे के इस स्टाइलिश लुक को देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
अनन्या पांडे के स्टाइलिश लुक को देखकर बहुत से यूजर्स ने कमेंट करते हुए कहा कि उन्हें मॉडलिंग शुरू कर देना चाहिए.
