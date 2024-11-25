अनन्या पांडे की ऑनलाइन ट्रोलिंग से परेशान हुईं मां भावना पांडे, ले रही हैं थेरेपी

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 25, 2024

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे कई बार ट्रोलर्स के निशाने पर बनी रहती हैं.

ट्रोलर्स कई बार अनन्या पांडे के कपड़े, बॉडी, एक्टिंग और स्टारकिड होने को लेकर उनको ट्रोल करते रहते हैं.

अनन्या पांडे ट्रोलर्स को नजरअंदाज कर देती हैं मगर उनकी मां भावना पांडे के लिए यह सब काफी मुश्किल होता जा रहा है.

हाल ही में भावना पांडे टॉक शो 'वी द विमेन विद बरखा' में आई थीं. जहां उन्होंने बेटी अनन्या पांडे की ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर अपनी फिक्र जाहिर की है.

भावना पांडे ने बताया, 'मैंने लगभग एक साल से ज्यादा समय तक थेरेपी ली है.'

भावना ने कहा, 'मैं अभी भी कभी -कभी थेरेपी लेती हूं. जब मैं खुद से चीजों को हैंडल नहीं कर पाती हूं.'

भावना पांडे ने आगे शो में बताया कि कैसे बेटी अनन्या पांडे की ऑनलाइन ट्रोलिंग से उनपर बुरा असर पड़ा है.

भावना पांडे ने कहा, 'अनन्या पांडे से ज्यादा उनकी ट्रोलिंग का असर मुझ पर पड़ा है. मैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इंसान हूं. मगर मैं अब स्ट्रॉन्ग बन गई हूं.'

भावना पांडे ने बताया कि वो अक्सर इस बात को लेकर अपने पति और बेस्टफ्रेंड चंकी पांडे से भी बात किया करती हैं.

भावना पांडे ने बताया कि दूसरों ने उनकी चिंता को गंभीर लिए बिना ही उनसे कहा कि तुम्हारे पास परेशान होने का कोई कारण नहीं है.

भावना पांडे ने आगे कहा, 'यहां तक कि मेरे अपने माता- पिता ने मुझे कहा तुम किस बात की परेशान हो? तुम्हारे पास सब कुछ है. फिर तुम थेरेपी ले रही हो.'

वहीं अनन्या पांडे ने भी इसी इंटरव्यू में खुलासा किया कि 'किसी ने उनका फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उनके बारे में झूठी अफवाह फैलाई थी.

