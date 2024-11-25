अनन्या पांडे की ऑनलाइन ट्रोलिंग से परेशान हुईं मां भावना पांडे, ले रही हैं थेरेपी
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 25, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे कई बार ट्रोलर्स के निशाने पर बनी रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ट्रोलर्स कई बार अनन्या पांडे के कपड़े, बॉडी, एक्टिंग और स्टारकिड होने को लेकर उनको ट्रोल करते रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अनन्या पांडे ट्रोलर्स को नजरअंदाज कर देती हैं मगर उनकी मां भावना पांडे के लिए यह सब काफी मुश्किल होता जा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में भावना पांडे टॉक शो 'वी द विमेन विद बरखा' में आई थीं. जहां उन्होंने बेटी अनन्या पांडे की ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर अपनी फिक्र जाहिर की है.
Source:
Bollywoodlife.com
भावना पांडे ने बताया, 'मैंने लगभग एक साल से ज्यादा समय तक थेरेपी ली है.'
Source:
Bollywoodlife.com
भावना ने कहा, 'मैं अभी भी कभी -कभी थेरेपी लेती हूं. जब मैं खुद से चीजों को हैंडल नहीं कर पाती हूं.'
Source:
Bollywoodlife.com
भावना पांडे ने आगे शो में बताया कि कैसे बेटी अनन्या पांडे की ऑनलाइन ट्रोलिंग से उनपर बुरा असर पड़ा है.
Source:
Bollywoodlife.com
भावना पांडे ने कहा, 'अनन्या पांडे से ज्यादा उनकी ट्रोलिंग का असर मुझ पर पड़ा है. मैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इंसान हूं. मगर मैं अब स्ट्रॉन्ग बन गई हूं.'
Source:
Bollywoodlife.com
भावना पांडे ने बताया कि वो अक्सर इस बात को लेकर अपने पति और बेस्टफ्रेंड चंकी पांडे से भी बात किया करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
भावना पांडे ने बताया कि दूसरों ने उनकी चिंता को गंभीर लिए बिना ही उनसे कहा कि तुम्हारे पास परेशान होने का कोई कारण नहीं है.
Source:
Bollywoodlife.com
भावना पांडे ने आगे कहा, 'यहां तक कि मेरे अपने माता- पिता ने मुझे कहा तुम किस बात की परेशान हो? तुम्हारे पास सब कुछ है. फिर तुम थेरेपी ले रही हो.'
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अनन्या पांडे ने भी इसी इंटरव्यू में खुलासा किया कि 'किसी ने उनका फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उनके बारे में झूठी अफवाह फैलाई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Keerthy Suresh ने इन 10 फिल्मों में दिखाया था अपनी एक्टिंग का दम, रही थीं सुपरहिट
अगली वेब स्टोरी देखें.