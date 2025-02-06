वेलेंटाइन वीक में भूलकर भी ना देखें ये फिल्में, प्यार से उठ जाएगा विश्वास, रोमांस से पहले हो जाएगा ब्रेकअप
Shreya Pandey
| Feb 06, 2025
आमिर खान और काजोल की फिल्म ‘फना’ में भी प्यार और धोखे की कहानी दिखाई गई है. इसमें काजोल एक अंधी लड़की की भूमिका निभाती है.
‘हसीन दिलरुबा’ में तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी ने शानदार एक्टिंग की है. इसमें प्यार धोखा और मर्डर की कहानी दिखाई गई है.
शादी के बाद अफेयर की कहानी दिखाने वाली ‘गहराइयां’ भी लोगों को अच्छी लगी. इसे आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
रणवीर कपूर की फिल्म ‘एनिमल’ में भी प्यार और धोखे की कहानी दिखाई गई है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी.
प्यार और धोखा की कहानी ‘एक हसीना थी’ फिल्म देखने के बाद आप किसी पर भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे.
लव और मर्डर पर बनी फिल्म ‘मेरी क्रिसमस’ का सस्पेंस और क्लाइमैक्स देख आप हैरान हो जाएंगे.
करिश्मा कपूर और सलमान खान की फिल्म ‘बीवी नं. 1' में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाया गया है.
प्यार और धोखा वाली ‘लाइफ इन ए मेट्रो’ भी बेहद जबरदस्त है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
