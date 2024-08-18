इन फिल्मों की टॉक्सिक लव स्टोरी को देखकर आप भी पकड़ लेंगे माथा
Pratibha Gaur
| Aug 18, 2024
नेटफ्लिक्स की 'फिर आई हसीन दिलरुबा' में रानी और रिशू का रिश्ता बहुत टॉक्सिक है।
एनिमल में रणविजय और गीतांजलि का रिश्ता बहुत टॉक्सिक दिखाया गया है।
नेटफ्लिक्स की डार्लिंग्स में हमजा बद्रू के साथ खूब मारपीट करता है।
गहराइयां में सिद्धार्थ अपनी मंगेतर को धोखा देता है।
कबीर सिंह फिल्म में कबीर प्रीति को सरेआम थप्पड़ जड़ देता है।
'बाजीगर' में शाहरुख खान शिल्पा शेट्टी को धोखा देकर मार देते हैं।
'रहना है तेरे दिल में' इस फिल्म में आर माधव अपने प्यार का पीछा करते हैं।
'रांझणा' फिल्म में धनुष सोनम कपूर के बुरी तरह पीछे पड़ जाते हैं।
'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' में तनु और मनु के शादी के बाद टॉक्सि रिश्ते को दिखाया गया है।
