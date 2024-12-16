'एनिमल' फिल्म के इस एक्टर ने शेयर की अपनी Love Story, इस लड़की से हुआ था love at first side

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 16, 2024

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल अपनी फिल्म 'एनिमल' के बाद से लगातार सुर्खियों में छाए हैं.

बॉबी देओल की साउथ फिल्म 'कंगुवा' भी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है.

बॉबी देओल ने हाल ही में अपनी पत्नी तान्या के साथ पहली मुलाकात के बारे में कुछ बातों को साझा किया है.

बॉबी देओल और तान्या की पहली मुलाकात मुंबई के एक कैफे ट्राटोरिया में हुई थी.

बॉबी देओल को तान्या से पहली नजर में ही लव एट फर्स्ट साइड हो गया था.

बॉबी देओल ने इंटरव्यू में पत्नी तान्या को लेकर कहा, 'वो मेरी है वो मेरी जिंदगी है वो मेरे लिए सब कुछ है.'

बॉबी देओल ने बताया मैंने जब उन्हें पहली बार देखा तब मैंने उनका पीछा किया था लेकिन उन्होंने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया था.

बॉबी देओल ने बताया तान्या के इग्नोर करने के बाद भी मैंने उनका पीछा किया क्योंकि मुझे पता था कभी न कभी वो मुझसे प्यार करेगी.

बॉबी देओल ने बताया उन्होंने सिर्फ दो महीने की मुलाकात के बाद ही तान्या से शादी करने का फैसला ले लिया था.

बॉबी देओल और तान्या की शादी को आज लगभग 28 साल हो गए हैं दोनों आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं.

