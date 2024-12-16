'एनिमल' फिल्म के इस एक्टर ने शेयर की अपनी Love Story, इस लड़की से हुआ था love at first side
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 16, 2024
बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल अपनी फिल्म 'एनिमल' के बाद से लगातार सुर्खियों में छाए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉबी देओल की साउथ फिल्म 'कंगुवा' भी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉबी देओल ने हाल ही में अपनी पत्नी तान्या के साथ पहली मुलाकात के बारे में कुछ बातों को साझा किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉबी देओल और तान्या की पहली मुलाकात मुंबई के एक कैफे ट्राटोरिया में हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉबी देओल को तान्या से पहली नजर में ही लव एट फर्स्ट साइड हो गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉबी देओल ने इंटरव्यू में पत्नी तान्या को लेकर कहा, 'वो मेरी है वो मेरी जिंदगी है वो मेरे लिए सब कुछ है.'
Source:
Bollywoodlife.com
बॉबी देओल ने बताया मैंने जब उन्हें पहली बार देखा तब मैंने उनका पीछा किया था लेकिन उन्होंने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉबी देओल ने बताया तान्या के इग्नोर करने के बाद भी मैंने उनका पीछा किया क्योंकि मुझे पता था कभी न कभी वो मुझसे प्यार करेगी.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉबी देओल ने बताया उन्होंने सिर्फ दो महीने की मुलाकात के बाद ही तान्या से शादी करने का फैसला ले लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉबी देओल और तान्या की शादी को आज लगभग 28 साल हो गए हैं दोनों आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ना कपूर ना खान, ये है फिल्म इंडस्ट्री का सबसे अमीर खानदान
अगली वेब स्टोरी देखें.