अंजलि अरोड़ा ने फ्लॉन्ट किया फिगर, बोल्ड फोटोज देख फैंस बोले- 'दिलों की रानी'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 19, 2025

'कच्चा बादाम' फेम एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अंजलि अरोड़ा अक्सर अपने फोटोज और वीडियोज फैंस के लिए शेयर करती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अंजलि अरोड़ा ने एक बार फिर रिवीलिंग ड्रेस पहनकर अपनी झलक फैंस को दिखाई है.

Source: Bollywoodlife.com

अंजलि अरोड़ा ने अपने लेटेस्ट फोटोज में अपना कर्वी फिगर जमकर फ्लॉन्ट किया है.

Source: Bollywoodlife.com

अंजलि अरोड़ा की बैकलेस ड्रेस में बोल्ड अंदाज फैंस को आहें भरने पर मजबूर कर रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

अंजलि अरोड़ा की नई तस्वीरों को फैंस पसंद करने के साथ ही प्यारे रिएक्शन भी दे रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस के एक फैन ने लिखा है, 'दिलों की रानी.' एक फैन ने लिखा है, 'क्या अदाएं हैं.'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: हरतालिका तीज पर रूपाली गांगुली की तरह पहनें डिजाइनर साड़ियां, 45+ महिलाओं के लिए है स्पेशल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.