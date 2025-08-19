अंजलि अरोड़ा ने फ्लॉन्ट किया फिगर, बोल्ड फोटोज देख फैंस बोले- 'दिलों की रानी'
Shashikant Mishra
| Aug 19, 2025
'कच्चा बादाम' फेम एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
अंजलि अरोड़ा अक्सर अपने फोटोज और वीडियोज फैंस के लिए शेयर करती रहती हैं.
अंजलि अरोड़ा ने एक बार फिर रिवीलिंग ड्रेस पहनकर अपनी झलक फैंस को दिखाई है.
अंजलि अरोड़ा ने अपने लेटेस्ट फोटोज में अपना कर्वी फिगर जमकर फ्लॉन्ट किया है.
अंजलि अरोड़ा की बैकलेस ड्रेस में बोल्ड अंदाज फैंस को आहें भरने पर मजबूर कर रहा है.
अंजलि अरोड़ा की नई तस्वीरों को फैंस पसंद करने के साथ ही प्यारे रिएक्शन भी दे रहे हैं.
एक्ट्रेस के एक फैन ने लिखा है, 'दिलों की रानी.' एक फैन ने लिखा है, 'क्या अदाएं हैं.'
