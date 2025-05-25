अंजलि अरोड़ा ने साड़ी में कराया हुस्न का दीदार, फैंस बोले- 'कोई इतना...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 25, 2025
'कच्चा बादाम' फेम अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपने से जुड़े अपडेट फैंस को देती रहती हैं.
अंजलि अरोड़ा ने अब साड़ी पहनकर अपना फोटोशूट करवाया है. इसके बाद उन्होंने तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की हैं.
अंजलि अरोड़ा ने साड़ी पहनकर एक से बढ़कर पोज दिए हैं. उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है.
उन्होंने तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा है, 'समय के साथ बदल जाओ या फिर समय को बदलना सीखो, मजबूरियों को कोसने के बजाय हर हाल में चलना सीखो.'
अंजलि अरोड़ा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन पर उनके तमाम चाहने वाले फैंस कमेंट कर रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा है, 'कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है?' एक यूजर ने लिखा है, 'सुंदर सुंदर ये हसीना बड़ी सुंदर.'
अंजलि अरोड़ा म्यूजिक वीडियो के अलावा रियलिटी शोज में नजर आ चुकी हैं.
25 साल की अंजलि अरोड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हो चुकी हैं.
