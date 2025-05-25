अंजलि अरोड़ा ने साड़ी में कराया हुस्न का दीदार, फैंस बोले- 'कोई इतना...'

उन्होंने तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा है, 'समय के साथ बदल जाओ या फिर समय को बदलना सीखो, मजबूरियों को कोसने के बजाय हर हाल में चलना सीखो.' Source: Bollywoodlife.com