हद से ज्यादा छोटी स्कर्ट पहनकर अंजली अरोरा ने दिखाया फिगर, फैंस हो रहें दीवाने
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 19, 2025
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजली अरोड़ा अक्सर फैंस के बीच छाई रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उनकी डांस रील्स और स्टाइलिश फोटोज इंटरनेट पर आते ही वायरल हो जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में अंजली ने अपने इंस्टाग्राम पेज एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है,
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटो में अंजली पीले रंग की टाॅप और मिनी स्कर्ट पहनकर फोटोज क्लिक कराते दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अंजली की फोटो को फैंस खूब पसंद कर रहें हैं. उनका अंदाज फैंस को खूब भा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
अंजली ने इस फोटोज को लोग भर-भरकर लाइक कर रहें हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटो में अंजली की बोल्डनेस देख फैंस भी उनके दिवाने हो रहें हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'लाल परी' बन अवनीत कौर ने दिखाईं अदाएं, लोग बोले- 'रोज फोटोशूट...'
अगली वेब स्टोरी देखें.