'देश में क्या हो रहा है और ये...', अंजलि अरोड़ा के बोल्ड फोटोशूट से नाराज हुए लोग
Shashikant Mishra
| Apr 26, 2025
सोशल मीडिया सेंसेशन अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.
अंजलि अरोड़ा ने हाल ही में अपना फोटोशूट करवाया है. उन्होंने इसकी तस्वीरें फैंस को दिखाई हैं.
अंजलि अरोड़ा ने रिवीलिंग ड्रेस पहनकर अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है.
अंजलि अरोड़ा का बोल्ड अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है और वह प्यार लुटा रहे हैं.
अंजलि अरोड़ा पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं. वहीं, उन्हें ट्रोल भी किया गया है.
पहलगाम आतंकी हमले के बीच अंजलि अरोड़ा का फोटोशूट लोगों को पसंद नहीं आया है.
अंजलि अरोड़ा ट्रोल हो रही हैं. लोग बोले- 'देश में क्या हो रहा है और ये नंगापन दिखा रही हैं.'
