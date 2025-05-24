अंकिता लोखंडे का हॉट अवतार देख उबल पड़ा समंदर, 40 की उम्र में तोड़ा बोल्डनेस का रिकॉर्ड!
Masummba Chaurasia
| May 24, 2025
अंकिता लोखंडे ने अपने मालदीव वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, तो इंटरनेट पर आग लगा रहीं हैं.
इन तस्वीरों में अंकिता समंदर किनारे ऑरेंज ड्रेस में कहर ढा रही हैं, फैंस ये तस्वीरें देख दीवाने हो रहे हैं.
समंदर के किनारे अंकिता लोखंडे रेत के बीच एक से बढ़कर एक कातिलाना पोज दे रहीं हैं.
अंकिता ने रेत पर लेटकर और समंदर के बीच ऐसे बोल्ड पोज दिए कि समुद्र का पानी भी खौल उठा.
एक्ट्रेस के बोल्ड लुक ने इंटरनेट का पारा चढ़ा दिया है, फैंस उनकी खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठे हैं.
अंकिता की इस पोस्ट पर कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स आ चुके हैं, फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.
एक्टिंग में अपना दम दिखा चुकी अंकिता ने एक बार फिर साबित कर दिया है, बोल्डनेस में भी वो कइयों को टक्कर दे सकती हैं.
