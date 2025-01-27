शादी के 3 साल बाद अंकिता ने सुनाई..., पति विक्की का ऐसा था...

अब लाफ्टर शेफ सीजन 2 के सेट पर एक्ट्रेस की प्रग्नेंसी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां विक्की जैन शॉक्ड दिखे, तो वहीं भारती खुशी से झूमती नजर आईं. Source: Bollywoodlife.com