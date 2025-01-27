शादी के 3 साल बाद अंकिता ने सुनाई..., पति विक्की का ऐसा था...
Masummba Chaurasia
| Jan 27, 2025
टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने 2021 में विक्की जैन संग शादी रचाई थी, तभी से एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी को लेकर दावे किए जा रहे थे.
अब लाफ्टर शेफ सीजन 2 के सेट पर एक्ट्रेस की प्रग्नेंसी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां विक्की जैन शॉक्ड दिखे, तो वहीं भारती खुशी से झूमती नजर आईं.
दरअसल कुकिंग शो में अंकिता के प्रग्नेंट होने की बात कही गई है, विक्की और अंकिता पेरेंट्स बनने वाले हैं, जिसको लेकर सेट पर जश्न का माहौल है.
शो में बच्चे के रोने की आवाज भी सुनाई जाती है, सभी विक्की को देखकर खुश होते हैं, वहीं समर्थ और अभिषेक उन्हें बधाई देते भी नजर आते हैं.
इस पर विक्की की हंसी थमने का नाम नहीं लेती, वहीं भारती चीख-चीखकर कहती है, कि विक्की भैया ने कर दिखाया है, तो राहुल वैद्य डांस करते दिखते हैं.
कृष्णा अभिषेक बोलते हैं, 'आज चंकू-मंकू का डंकू आने वाला है', तब विक्की ने शरमाते हुए कहा, 'ऐसा कुछ नहीं है.'
बता दें, ये प्रोमो देख फैंस भी काफी एक्साइटेड हो गए हैं, हालांकि अंकिता की प्रेग्नेंसी की ये न्यूज सच नहीं है.
लाफ्टर शेफ में इससे पहले भी प्रग्नेंसी को लेकर कपल के साथ हंसी-मजाक में इस तरह की छेड़खानी हो चुकी है.
लेकिन, फैंस दिल से अंकिता की गुडन्यूज का इंतजार कर रहे हैं, अंकिता-विक्की टीवी इंडस्ट्री की हिट जोड़ी में से एक हैं.
