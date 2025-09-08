'मैं खुद ही अपनी...' अंकिता लोखंडे की नई पोस्ट पर फैंस हुए दीवाने, कैप्शन ने जीता दिल
Sadhna Mishra
| Sep 07, 2025
अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है.
इन फोटोज में एक्ट्रेस पर्पल कलर की खूबसूरत साड़ी में दिलकश अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं.
तस्वीरों के साथ अंकिता बेहद खास कैप्शन लिखा है, जो चर्चा में बना हुआ है.
दरअसल, यह एक मोटिवेशन से भरी शायरी है, जिसे अंकिता ने अपनी तस्वीरों के साथ लिखा है.
उन्होंने लिखा, 'पलकों पे ख्वाब, आंचल में राग, मैं खुद ही अपनी दास्तान, मैं खुद ही अफना साज...'
एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'सपने मेरी पलकों पर टिके हैं, एक धुन मेरे घूंघट को ओढे़ हुए है, मैं अपनी कहानी हूं, मैं अपना गीत हूं.'
फैन्स उनकी इन तस्वीरों और उनके लुक को खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट में जमकर तारीफ कर रहे हैं.
