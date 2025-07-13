40 की उम्र में भी कहर बरपाती अंकिता लोखंडे, पिंक डीपनेक ड्रेस में उड़ाए फैंस के होश!
Masummba Chaurasia
| Jul 12, 2025
टीवी और फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे इन दिनों अपने लेटेस्ट फोटोज को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें उनका स्टनिंग लुक सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है.
अंकिता ने फ्लोरल प्रिंट की पिंक डीपनेक ड्रेस पहनी है, जिसमें उन्होंने अपना स्टाइलिश अंदाज दिखाया है.
इस लुक को खास बनाने के लिए अंकिता ने कोई एक्सेसरी नहीं पहनी और बालों को खुला रखा. उनकी नैचुरल ब्यूटी और स्माइल ने तस्वीरों में जान डाल दी.
तस्वीरों के साथ अंकिता ने कैप्शन लिखा, 'वह उसी दिन खिल उठी जिस दिन उसने खुद को पहले सींचने का फैसला किया...' उनका ये मैसेज फैंस को पसंद आया.
अंकिता की इन तस्वीरों पर फैंस ने दिल खोलकर प्यार लुटाया. किसी ने उन्हें 'हॉट' कहा, तो किसी ने 'स्टनिंग.' यूजर कमेंट सेक्शन में फायर और हार्ट इमोजी शेयर कर रहे हैं.
इन फोटोज में अंकिता के व्हाइट थीम वाले घर की भी झलक देखने को मिली, जिसे देख कई फैंस ने उनके आशियाने की तारीफ की.
हाल ही में अंकिता ने अपनी प्रेग्नेंसी की बात कही थी, हालांकि, बाद में उन्होंने इसे मजाक बता दिया था.
अपने यूट्यूब व्लॉग में पति विक्की जैन से बातचीत में अंकिता हंसते हुए कहती है, कि मैं सवालों से थक चुकी हूं.
