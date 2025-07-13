40 की उम्र में भी कहर बरपाती अंकिता लोखंडे, पिंक डीपनेक ड्रेस में उड़ाए फैंस के होश!

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jul 12, 2025

टीवी और फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे इन दिनों अपने लेटेस्ट फोटोज को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें उनका स्टनिंग लुक सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

अंकिता ने फ्लोरल प्रिंट की पिंक डीपनेक ड्रेस पहनी है, जिसमें उन्होंने अपना स्टाइलिश अंदाज दिखाया है.

Source: Bollywoodlife.com

इस लुक को खास बनाने के लिए अंकिता ने कोई एक्सेसरी नहीं पहनी और बालों को खुला रखा. उनकी नैचुरल ब्यूटी और स्माइल ने तस्वीरों में जान डाल दी.

Source: Bollywoodlife.com

तस्वीरों के साथ अंकिता ने कैप्शन लिखा, 'वह उसी दिन खिल उठी जिस दिन उसने खुद को पहले सींचने का फैसला किया...' उनका ये मैसेज फैंस को पसंद आया.

Source: Bollywoodlife.com

अंकिता की इन तस्वीरों पर फैंस ने दिल खोलकर प्यार लुटाया. किसी ने उन्हें 'हॉट' कहा, तो किसी ने 'स्टनिंग.' यूजर कमेंट सेक्शन में फायर और हार्ट इमोजी शेयर कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज में अंकिता के व्हाइट थीम वाले घर की भी झलक देखने को मिली, जिसे देख कई फैंस ने उनके आशियाने की तारीफ की.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में अंकिता ने अपनी प्रेग्नेंसी की बात कही थी, हालांकि, बाद में उन्होंने इसे मजाक बता दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

अपने यूट्यूब व्लॉग में पति विक्की जैन से बातचीत में अंकिता हंसते हुए कहती है, कि मैं सवालों से थक चुकी हूं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: रुबीना दिलैक का ये लुक क्यों बना रहा है सबको दीवाना? तस्वीरें देख मची फैंस में खलबली!

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.