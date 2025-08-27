गणेश चतुर्थी पर अंकिता लोखंडे ने दिखाया ट्रेडिशनल अवतार, लाल साड़ी में लगी अप्सरा
Sadhna Mishra
| Aug 27, 2025
अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर फैंस का दिल जील लिया है.
इन फोटोज में एक्ट्रेस लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं और उनका ये अवतार वायरल हो गया.
बाकी सेलेब्स की तरह अंकिता ने भी गणपति बप्पा को अपने घर पर विराजमान किया है.
तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने लिखा, 'बप्पा आए हैं, मेरे घर, मेरे दिल के बप्पा.'
उन्होंने आगे लिखा, 'आप भी दर्शन कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, गणपति बप्पा मोरया.'
हाल ही में अंकिता ने अपने पति विक्की जैन के साथ रोमांटिक फोटोशूट भी शेयर किया था.
वर्कफ्रंट की बात करें तो अंकिता आखिरी बार कॉमेडी शो 'लाफ्टर शेफ्स 2' में नजर आई थीं.
