Bollywood के इस एक्टर ने कभी स्टेशन पर काटे थे दिन, 67 उम्र में दी 300 करोड़ की blockbuster फिल्म

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 27, 2024

बॉलीवुड के कई एक्टर्स को अपनी पर्सनल लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ा है.

वहीं एक ऐसा एक्टर है जिसके लुक्स को लेकर पहले लोगों ने काफी मजाक भी बनाया है.

मगर इस एक्टर ने हार नहीं मानी और अपने हार्ड वर्क से बॉलीवुड में एक खास जगह बना ली है.

हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की, जिन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है.

अनुपम खेर ने अपने करियर में कई दमदार परफॉर्मेंस दी हैं लोग उनकी एक्टिंग को काफी पसंद करते हैं.

मगर क्या आपको पता है एक समय ऐसा था जब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे.

अनुपम खेर ने एक इंटरव्यू में बताया था उनके अपने लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था जिस वजह से उन्हें 27 दिन रेलवे स्टेशन पर रहना पड़ा था.

करियर के शुरुआती दिनों में अनुपम खेर के गंजेपन को लेकर कई लोगों ने उन्हें एक्टिंग छोड़, असिस्टेंट डायरेक्टर और राइटर बनने की सलाह दी थी.

अनुपम खेर ने अपने करियर में कई अलग -अलग किरदार निभाए हैं मगर उनकी फिल्म 'कश्मीर फाइल्स' सबसे ज्यादा हिट हुई थी.

फिल्म 'कश्मीर फाइल्स' में अनुपम खेर ने जबरदस्त एक्टिंग की थी. इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपए तक की कमाई की थी.

