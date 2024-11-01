अनुपम खेर ने बेटे सिकंदर को लेकर शेयर किया इमोशनल वीडियो, लिखा 'तुम जब चार...'
Bollywood Staff
| Nov 01, 2024
बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने अपने बेटे सिकंदर के 43rd बर्थडे पर इस तरह से विश किया है.
अनुपम खेर ने बेटे को बर्थडे विश करते हुए ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
इस वीडियो में अनुपम खेर और उनकी मां, किरण खेर और अभिषेक बच्चन के साथ प्यारे पल शामिल हैं.
अनुपम खेर ने वीडियो के नीचे एक इमोशनल कैप्शन भी लिखा है.
उन्होंने लिखा, 'भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे. तुम तब चार साल के थे जब तुमने मेरी दुनिया को संभाला था'.
'ये मेरे लिए एक शानदार सफर था. खासकर जब तुमने मेरे हाथ को थामा था'.
"तुम्हारे प्यार और देखभाल के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूं. भले ही इसे आप अलग तरह से दिखाते हो. मगर मैं इसे हर समय महसूस करता हूं".
'तुम लंबी और हेल्थी लाइफ को जीयो. और मैं तुम्हारी स्क्रीन की परफॉर्मेंस को बहुत पसंद करता हूं'.
अनुपम ने आखिर में लिखा, 'स्टे ब्लेस्ड, तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार और प्राथनाएं'.
