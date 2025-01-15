एक्ट्रेस से बनी साध्वी, छोड़ा TV का पॉपुलर शो, जानें अब कहां हैं ये अभिनेत्री

अनुपमा टीवी इंडस्ट्री का फेमस शो है, और जिस वक्त शो TRP चार्ट में टॉप पर था, तभी अनघा ने ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर सन्यास का रास्ता अपनाया था. Source: Bollywoodlife.com