एक्ट्रेस से बनी साध्वी, छोड़ा TV का पॉपुलर शो, जानें अब कहां हैं ये अभिनेत्री
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 15, 2025
ग्लैमर की दुनिया में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जो इस इंडस्ट्री को छोड़कर साध्वी बन गईं हैं.
सितारों के इस फैसले से जहां फैंस उदास रहे, तो वहीं अपनी नई दुनिया में ये स्टार्स काफी खुश नजर आए.
एक्ट्रेसेस से साध्वी बनने की लिस्ट में कई अभिनेत्रियों के नाम शामिल हैं, पर आज हम आपको अनुपमा फेम अनघा भोसले के बारे में बताएंगे.
अनुपमा टीवी इंडस्ट्री का फेमस शो है, और जिस वक्त शो TRP चार्ट में टॉप पर था, तभी अनघा ने ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर सन्यास का रास्ता अपनाया था.
अनघा भोसले ने 23 साल की कम उम्र में ही टीवी की दुनिया को अलविदा कह दिया था. कृष्णभक्ति का रास्ता चुना था.
अब अनघा कृष्णभक्त बन चुकीं हैं, लेकिन वो अभी भी अपने फैंस के साथ जुड़कर अपने जीवन से जुड़ी चीजों को शेयर करतीं हैं.
कृष्णभक्त बनीं अनघा भोसले ने अब अपना नाम भी बदलकर एचजी राधिका गोपी माताजी कर लिया है.
इस वक्त अनघा भोसले कृष्णभक्ति में लीन हैं, और इंस्टाग्राम लाइव के जरिए लोगों को कृष्ण नाम जप और कई दूसरी जरूरी चीजों की जानकारी देतीं हुईं नजर आती हैं.
