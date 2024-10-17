'अनुपमा' फेम एक्टर ने Aishwarya Rai की खोली पोल, शूटिंग के दौरान किया इग्नोर
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 17, 2024
टीवी का सबसे पॉपुलर शो 'अनुपमा' घर-घर में मशहूर हो गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
लीप आने के बाद सीरियल से कई कलाकार रातों-रात गायब हो गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन्हीं कलाकारों में से एक हैं 'अनुपमा' फेम रुशद राणा, जिन्होंने शो को अलविदा कह दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
'अनुपमा' शो में रुशद राणा काव्या के एक्स हसबैंड के रोल में नजर आए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी के अलावा एक्टर रुशद राणा ने फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
रुशद राणा ने एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय संग काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
रुशद राणा ने बताया कि, फिल्म मोहब्बतें की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या राय ने उन्हें इग्नोर कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
रुशद राणा ने कहा कि, प्रीति जिंटा ने भी फिल्म 'वीर जारा' की शूटिंग के दौरान ऐसा ही किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
रुशद राणा ने कहा, 'आप क्या कर सकते हैं? आप उन लोगों को 'हाय' नहीं कह सकते जो आपको नजरअंदाज करना चाहते हैं.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शूटिंग के दौरान घायल हुए बॉलीवुड के ये 9 बेहतरीन कलाकार
अगली वेब स्टोरी देखें.