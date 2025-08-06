TV की 'अनुपमा' ने पिंक सूट में जमकर मटकाई कमर, नया अंदाज देख दीवाने हो जाएंगे आप
Sadhna Mishra
| Aug 06, 2025
TV के पॉपुलर शो 'अनुपमा' से घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस रुपाली गांगुली लगातार सुर्खियों में रहती हैं.
इसी बीच रुपाली गांगुली ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वह पिंक सूट में अपनी दिलकश अदाएं देखाती नजर आईं.
एक्ट्रेस का ये ट्रेडिशनल लुक देखते ही बन रहा है, जहां वो झूमती और नाचती नजर आ रही हैं.
तस्वीरों में रुपाली को भांगड़ा करते हुए पोज देती नजर आ रही हैं. इन फोटोज को देखकर फैंस भी झूम उठे हैं.
पिक्चर्स शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'इंडियन आउटफिट्स सबसे बेस्ट होते हैं, खासकर जब वो पिंक हो.'
रुपाली की इन तस्वीरों पर यूजर्स ने खूब प्यार लुटाया, किसी ने कहा 'हर लुक में क्वीन', तो किसी ने कहा 'बिल्कुल पंजाबी पटाखा.'
सिंपल सूट में भी रुपाली की अदाएं इतनी प्यारी लग रही हैं कि फैंस तरीफों के पुल बांधने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.
