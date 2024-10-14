'अनुपमा' में लीप आते ही रुपाली गांगुली ने दिया फैंस को सरप्राइज
| Oct 14, 2024
सीरियल 'अनुपमा' टीवी का नंबर वन शो बन गया है. फैंस इस शो को खूब पसंद कर रहे हैं.
शो 'अनुपमा' में मेकर्स जल्द ही अब 15 साल का लीप लाने वाले हैं.
लीप के कारण बहुत से एक्टर्स शो को छोड़ रहे हैं. निशी सक्सेना ने भी हाल ही में सीरियल को बाय कह दिया है.
सीरियल में लीप के चलते अनुपमा उर्फ रुपाली गांगुली के अंदाज कुछ बदले नजर आ रहे हैं.
दरअसल रुपाली गांगुली कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. वो आए दिन अपने न्यू लुक्स में फोटोज भी शेयर कर रही हैं.
रुपाली गांगुली ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज अपलोड की हैं. जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं.
हाल ही में स्टार परिवार अवॉर्ड्स में रुपाली गांगुली और गौरव खन्ना ने एक दूसरे के साथ स्टेज पर डांस किया था.
रुपाली गांगुली और गौरव खन्ना दोनों ने रोमांटिक गानों पर बहुत ही खूबसूरत डांस किया था.
रुपाली गांगुली ने गौरव खन्ना के साथ इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज भी पोस्ट की हैं.
इंस्टा की फोटो में दोनों रोमांटिक पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. रुपाली गांगुली ने पोस्ट के नीचे पर्पल हार्ट इमोजी भी लगाया है.
