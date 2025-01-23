अपने फैंस के दम पर कुंभ मेला पहुंचे टीवी के ये सितारे, अनुपमा ने भी लगाई...
Shivani DukshSource:
Bollywoodlife.com | Jan 23, 2025
इस समय देशभर में महाकुंभ का क्रेज देखने को मिल रहा है. अब तक करोड़ों को इलाहबाद में श्रद्धा के नाम की डूबकी मार चुके हैं. ऐसे में भला टीवी और बॉलीवुड सितारे कैसे पीछे रह सकते हैं. सितारे भी कुंभ मेले में रंग जमाने के लिए पहुंच रहे हैं. वहीं कुछ टीवी सितारों के कुंभ मेले की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
Source:
Instagram
सितारों की ये तस्वीरें उनके फैंस ने AI की मदद से बनाई हैं जो कि देखने में बिल्कुल असल लग रही हैं. इस तस्वीर में श्वेता तिवारी का लुक कमाल लग रहा है.
Source:
Instagram
अनुपमा को भी लोगों ने महाकुंभ में भेज दिया है. अनुपमा इस तस्वीर में साड़ी पहनकर पोज देती नजर आ रही है. रुपाली गांगुली की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है.
Source:
Instagram
कैंसर से जूझ रहीं हिना खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. एआई की मदद से फैंस ने तो हिना खान को कुंभ मेले भेज दिया है. तस्वीर में हिना खान श्रद्धा भाव में डूबी नजर आ रही हैं.
Source:
Instagram
रुबीना दिलैक को यहां पर कैसे भूला जा सकता है. फैंस ने तो रुबीना दिलैक की तस्वीरों के साथ भी छेड़छाड़ कर डाली है. हालांकि इस तस्वीर में रुबीना दिलैक किसी देवी से कम नहीं लग रही हैं.
Source:
Instagram
अंकिता लोखंडे की एआई फोटो भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. इस तस्वीर में अंकिता लोखंडे माथे पर तिलक लगाए नजर आ रही हैं. फैंस को अंकिता का ये अंदाज पसंद आ रहा है.
Source:
Instagram
भारती सिंह का अंदाज तो बहुत ही क्यूट लग रहा है. तस्वीर देखकर लग रहा है कि भारती सिंह तो सच में ही कुंभ मेले की भीड़ में धमाल मचा रही हैं.
Source:
Instagram
सलमान खान को भी लोगों ने भगवा रंग में रंगवा कर डूबकी लगवा दी है. बता दें कि हाल ही में अनुपम खेर को कुंभ मेला में देखा गया है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: साल 2024 में OTT पर जमकर देखी गईं ये वेब सीरीज, एक बार देख लिए तो बार-बार देखने का करेगा मन