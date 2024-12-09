आलिया कश्यप ने होने वाले पति से किया लिपलॉक, अनुराग कश्यप की बेटी की शादी की रस्में शुरू
Shashikant Mishra
| Dec 09, 2024
फिल्ममेकर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप अपने बॉयफ्रेंड संग शादी करने करने जा रही हैं.
आलिया कश्यप के प्री-वेडिंग फंक्शन चल रहे हैं और इनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं.
आलिया कश्यप की प्री-वेडिंग सेरेमनी की तस्वीरें वायरल हुईं जो लोगों का ध्यान खींच रही हैं.
आलिया कश्यप ने अपने होने वाले पति शेन ग्रेगोइरे को हल्दी सेरेमनी में लिपलॉक किया.
आलिया कश्यप ने अपनी हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की हैं.
आलिया कश्यप ने पीले कलर का लहंगा पहना था, वहीं शेन ग्रेगोइरे भी जम रहे थे.
अनुराग कश्यप बेटी के प्री-वेडिंग फंक्शन में काफी खुश नजर आए.
आलिया कश्यप और शेन ग्रेगोइरे एक-दूसरे को काफी समय से डेट कर रहे थे.
