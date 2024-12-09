आलिया कश्यप ने होने वाले पति से किया लिपलॉक, अनुराग कश्यप की बेटी की शादी की रस्में शुरू

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 09, 2024

फिल्ममेकर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप अपने बॉयफ्रेंड संग शादी करने करने जा रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आलिया कश्यप के प्री-वेडिंग फंक्शन चल रहे हैं और इनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आलिया कश्यप की प्री-वेडिंग सेरेमनी की तस्वीरें वायरल हुईं जो लोगों का ध्यान खींच रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आलिया कश्यप ने अपने होने वाले पति शेन ग्रेगोइरे को हल्दी सेरेमनी में लिपलॉक किया.

Source: Bollywoodlife.com

आलिया कश्यप ने अपनी हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आलिया कश्यप ने पीले कलर का लहंगा पहना था, वहीं शेन ग्रेगोइरे भी जम रहे थे.

Source: Bollywoodlife.com

अनुराग कश्यप बेटी के प्री-वेडिंग फंक्शन में काफी खुश नजर आए.

Source: Bollywoodlife.com

आलिया कश्यप और शेन ग्रेगोइरे एक-दूसरे को काफी समय से डेट कर रहे थे.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Wedding season में लहंगे को लेकर हैं Confused? तो देखें अनन्या पांडे से लेकर आलिया भट्ट के ये designs

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.