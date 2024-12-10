कौन हैं Anurag Kashyap के होने वाले दामाद Shane Gregoire और कैसे हुई Aaliyah Kashyap से उनकी मुलाकात?
डायरेक्टर अनुराग कश्यप और उनकी पहली पत्नी आरती बजाज की बेटी आलिया कश्यप जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं.
आलिया कश्यप अपने विदेशी बॉयफ्रेंड शेन ग्रेगोइरे संग शादी कर रही हैं.
आलिया कश्यप और शेन ग्रेगोइरे के वेडिंग फंक्शन भी जोरों -शोरों से शुरू हो चुके हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनुराग कश्यप के होने वाले दामाद क्या करते हैं?
अनुराग कश्यप के होने वाले दामाद शेन ग्रेगोइरे एक 'रॉकेट पावर्ड साउंड' नाम की कंपनी के मालिक हैं.
आलिया कश्यप और शेन ग्रेगोइरे की मुलाकात इंडोनेशिया के शहर बाली में हुई थी.
बाली शहर से ही आलिया कश्यप और शेन ग्रेगोइरे की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी.
आलिया कश्यप और शेन ग्रेगोइरे एक दूसरे को पिछले कई सालों से डेट कर रहे थे.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, आलिया कश्यप और शेन ग्रेगोइरे 11 दिसंबर को शादी कर रहे हैं.
वहीं आलिया कश्यप और शेन ग्रेगोइरे की प्री-वेडिंग फंक्शन की फोटोज इंस्टाग्राम पर जमकर वायरल हो रही हैं.
