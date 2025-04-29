चश्मे से सैंडल तक, अनुष्का सेन ने ऑल ब्लैक लुक में बिखेरा जलवा, फैंस बोले 'क्वीन्स ऑफ...'
Sadhna Mishra
| Apr 29, 2025
टीवी इंडस्ट्री की यंग और ग्लैमरस एक्ट्रेस अनुष्का सेन एक बार फिर से अपने नए अंदाज से इंटरनेट पर छा गई हैं.
एक्ट्रेस ने अब फैंस के साथ अपनी कुछ ऑल ब्लैक लुक में हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.
इन तस्वीरों में अनुष्का ने अपनी फेवरेट कलर की मॉडर्न ब्लैक आउटफिट पहनी हुई है.
उन्होंने अपने लुक को हाई हील सैंडल और स्टाइलिश ब्लैक सनग्लास से कंप्लीट किया है.
अनुष्का कैमरे के सामने अलग-अलग एंगल से कातिलाना पोज देती नजर आ रही हैं.
फोटोज के साथ कैप्शन में उन्होंने बताया कि ये उनका फेवरेट कलर है. वहीं जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई फैंस ने कमेंट्स की बौछार लगा दी.
कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा, 'ब्लैक क्वीन' तो किसी ने 'फायर लुक' लुक बताया.
वहीं एक ने लिखा, 'क्वीन ऑफ अनुष्कान्स ' और काफी सारे लोगों ने 'गॉर्जियस'बताया.
एक यूजर ने कहा, 'काले चश्मे में तो आपने जलवा ही बिखेर दिया.'
अनुष्का सेन को बालवीर सीरियल से जबरदस्त फेम मिला और अब वे सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी हैं.
Thanks For Reading!
