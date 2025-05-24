Cannes 2025: अनुष्का सेन का कान्स में देसी ग्लैमर, ब्लैक लुक और बिंदी से जीता दिल, फैंस बोले- 'वाह, कैसा लग...'

Masummba Chaurasia | May 24, 2025

अनुष्का सेन ने इस साल Cannes Film Festival 2025 में धमाकेदार डेब्यू किया है.

टीवी से लेकर डिजिटल दुनिया तक अपनी पहचान बना चुकीं एक्ट्रेस अनुष्का ने इंटरनेट पर आग लगा दी है.

सिर्फ 22 साल की उम्र में अनुष्का ने अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस से सभी को इंप्रेस कर शॉक्ड कर दिया हैं.

Cannes Film Festival 2025 में अनुष्का ने पहले लुक में पर्पल ड्रेस वियर की थी, जिसमें वो काबिलेतारीफ लग रहीं हैं.

वहीं अनुष्का के कान्स के सेकंड लुक ने तो मानों दिल जीत लिया हो, उनकी खूबसूरती और स्टाइल के लोग दीवाने हो रहे हैं.

इस दौरान सबसे खास बात ये थी, कि एक्ट्रेस ने अपने लुक में भारत की झलक बरकरार रखी.

अनुष्का का ये दूसरा लुक जिसमें उन्होंने ब्लैक इंडो-वेस्टर्न अटायर चुना, इसमें एक्ट्रेस किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थीं.

अपने इस लुक को उन्होंने माथे पर बिंदी लगाकर कंप्लीट किया है, जो भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को बयां कर गई.

एक्ट्रेस ने नेट का शीर ब्लाउज कैरी किया था, जिसपर हैंड एम्ब्रॉयडरी थी. इसके साथ उन्होंने भारी-भरकम चंदेरी स्कर्ट पहनी थी.

ये ड्रेस ऊपर से फिटेड और नीचे से फ्लेयर्ड थी. वहीं स्कर्ट में की गई लेयरिंग और प्लीट्स ने लुक को रॉयल टच दिया.

इस लुक को पूरा करने के लिए अनुष्का ने स्क्वायर शेप के इयररिंग्स पहने, जिसने उनके ओवरऑल लुक को एलिगेंट बना दिया.

अनुष्का ने मिनिमल मेकअप के साथ ओपन हेयर रखे, जिसने उनके इस लुक को चार चांद लगा दिए.

बहरहाल, अनुष्का सेन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं हैं, जिसपर फैंस दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं.

