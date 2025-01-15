मुट्ठी भर कपड़ों में आधी रात को पूल में उतरीं अनुष्का सेन, हॉटनेस से पानी में लगाई आग
Sadhna Mishra
| Jan 15, 2025
टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन ने बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है.
वहीं एक्ट्रेस सिर्फ पर्दे तक ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं.
अक्सर वह अपने नए-नए लुक्स से अपने चाहने वालों के साथ शेयर करती रहती हैं.
इसी बीच अनुष्का का नया फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
इन फोटोज में एक्ट्रेस की बोल्डनेस देख अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाएंगे.
लेटेस्ट फोटोज में अनुष्का सेन का बिकिनी लुक नजर आ रहा है. उन्होंने पूल में नहाते हुए फोटो शेयर की है.
पूल के अंदर और किनारे पोज देते हुए एक्ट्रेस ने अपना ब्लू बिकनी लुक फ्लॉन्ट किया है.
लेटेस्ट फोटोज में अनुष्का की हॉटनेस पानी में आग लगा रही है. उनक हर अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है.
एक्ट्रेस ने इन फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'नाइट स्विम'. अनुष्का के इस लुक पर फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे.
