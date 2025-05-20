Cannes: अनुष्का सेन के नए लुक ने बनाया दीवाना, बार-बार देखेंगे एक-एक तस्वीर
Shashikant Mishra
| May 20, 2025
पॉपुलर एक्ट्रेस अनुष्का सेन अपने ग्लैमरस अंदाज से कान्स 2025 में चार चांद लगा रही हैं.
अनुष्का सेन ने अपने नए लुक की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर लोगों का ध्यान खींचा है.
अनुष्का सेन ने लहंगा-चोली में कातिलाना अंदाज दिखाकर फैंस को घायल कर दिया है.
अनुष्का सेन ने समंदर किनारे एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं. उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
अनुष्का सेन का बोल्ड अंदाज देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस उन पर प्यार लुटा रहे हैं.
अनुष्का सेन इससे पहले ऑफ शोल्डर गाउन पहनकर कान्स के रेड कार्पेट पर उतरी थीं.
22 साल की अनुष्का सेन इन दिनों कान्स में अपने ग्लैमरस अंदाज से छाई हुई हैं.
