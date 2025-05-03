22 साल की इस हसीना की अदाओं के आगे फीकी पड़ेंगी बड़ी एक्ट्रेसेस
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 03, 2025
टीवी और फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेस अनुष्का सेन ने सिर्फ 22 साल की उम्र में काफी नाम कमा लिया है.
अनुष्का सेन अपनी एक्टिंग के साथ ही अपनी बोल्ड अदाओं के लिए भी फैंस के बीच पॉपुलर हैं.
अनुष्का सेन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपने फोटोज शेयर करती रहती हैं.
अनुष्का सेन अपने बोल्ड फोटोज शेयर करती रहती हैं. वह एक से बढ़कर एक रिवीलिंग ड्रेस पहनती हैं.
अनुष्का सेन फोटोशूट के दौरान अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती हैं. वह बोल्डनेस को लेकर ट्रोल भी हो जाती हैं.
अनुष्का सेन की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. उन्हें इंस्टाग्राम पर करीब 40 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
22 साल की एक्ट्रेस की अदाओं को देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस आहें भरने पर मजबूर हो जाते हैं.
