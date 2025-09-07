ट्रेडिशनल से वेस्टर्न लुक तक में छाईं अनुष्का सेन की अबू धाबी तस्वीरें, फैन बोला- 'मम्मी बहू...'
Sadhna Mishra
| Sep 06, 2025
टीवी सीरियल 'बालवीर' से मशहूर हुई एक्ट्रेस अनुष्का सेन सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं.
अक्सर वह इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. अब उन्होंने अबू धाबी ट्रिप की फोटोज शेयर की हैं.
तस्वीरों में एक्ट्रेस का हर बार अलग अंदाज और नया स्टाइल देखने को मिला.
एक तस्वीर में अनु्ष्का ने यलो कलर की मॉर्डन ड्रेस में अनुष्का का ग्लैमरस लुक फैंस को बेहद पसंद आया.
एक फोटो में एक्ट्रेस ने रेड कुर्ती और सफेद पैंट में ट्रेडिशनल टच के साथ फैंस का दिल जीता है.
एक्ट्रेस की फोटो देख एक फैन ने कमेंट में लिखा, 'मम्मी बहू मिल गई.'
एक पिक्चर में अनुष्का ने पेंग्विन पक्षियों का मस्तीभर पल दिखाया.
वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस कार रेसिंग का मजा लेते हुए भी दिखाई दीं.
इन फोटोज को शेयर करते हुए अनुष्का सेन ने कैप्शन में लिखा, 'ये उनके अबू धाबी ट्रिप की पुरानी फोटोज हैं.'
