अनुष्का सेन की लेटेस्ट तस्वीरों ने उड़ाए होश, स्टाइल और स्वैग पर फिदा हुए फैंस!
Masummba Chaurasia
| Jun 28, 2025
एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन अनुष्का सेन एक बार फिर अपने स्टनिंग लुक्स को लेकर चर्चा में हैं.
इस बार वो पहुंचीं हैं, कजाकिस्तान के मशहूर कैनियन में जहां उन्होंने ब्लू आउटफिट में अपना लेटेस्ट फोटोशूट शेयर किया है.
अनुष्का ने इस शूट में ब्लू जिप जैकेट और मिनी स्कर्ट के साथ व्हाइट क्रॉप टॉप पहना है. यह लुक बिल्कुल स्पोर्टी, ट्रेंडी और ट्रैवल के लिए परफेक्ट है.
यह फोटोशूट कजाकिस्तान के एक खूबसूरत कैनियन में हुआ है, जो रेड रॉक्स और ओपन ट्रेल्स की वजह से बेहद इम्पैक्टफुल लग रहा है.
अनुष्का ने इस लुक में बहुत ही मिनिमल मेकअप और ओपन हेयर लुक रखा है, जिससे उनका नेचुरल ग्लो साफ झलक रहा है.
बैक पर स्लिंग स्टाइल ट्रैवल बैग के साथ अनुष्का ने अपने एडवेंचर ट्रैवल वाइब को और भी जबरदस्त बना दिया है.
एक्ट्रेस ने इन फोटोज के साथ कैप्शन लिखा, 'घाटी के सपने और कजाख आसमान', जो उनके मूड और वाइब को बयां कर रहा है.
हाई एनर्जी लोकेशन पर स्टाइलिश व्हाइट एंड बेज रनिंग शूज उनके लुक को न सिर्फ ट्रेंडी बना रहे हैं बल्कि ट्रैवल के लिए भी परफेक्ट हैं.
