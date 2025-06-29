अनुष्का सेन की लेटेस्ट तस्वीरों ने उड़ाए होश, स्टाइल और स्वैग पर फिदा हुए फैंस!

अनुष्का ने इस शूट में ब्लू जिप जैकेट और मिनी स्कर्ट के साथ व्हाइट क्रॉप टॉप पहना है. यह लुक बिल्कुल स्पोर्टी, ट्रेंडी और ट्रैवल के लिए परफेक्ट है. Source: Bollywoodlife.com