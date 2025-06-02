अनुष्का सेन के फ्रेंच लुक ने उड़ाए लोगों के होश, मिनी स्कर्ट में लूट लिया चैन, फैंस बोले- 'आज तो...'
Sadhna Mishra
| Jun 02, 2025
टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन आए दिन अपने फोटोज से फैंस को अपना कायल बनाती रहती हैं.
वहीं अब एक्ट्रेस ने फ्रांस के नीस शहर से अपने फ्रेंच लुक की नई तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
लेटेस्ट फोटोज में अनुष्का व्हाइट टॉप और ब्लैक मिनी स्कर्ट में ग्लैमरस अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं.
ब्लैक लॉन्ग बूट्स और खुले बालों के साथ उनका स्टाइलिश लुक फैंस को दीवाना बना रहा है.
रेड पैडेड सोफे पर दिए गए हर पोज में अनुष्का का कॉन्फिडेंस और ग्लैमर साफ नजर आ रहा है.
एक तस्वीर में वह छत की तरफ देखते हुए क्लासी पोज देती नजर आ रही हैं.
दूसरी फोटो में अनुष्का अपने बूट्स ठीक करते हुए रैंडम लेकिन ट्रेंडी पोज में नजर आ रही हैं.
सोफे पर लेटे हुए दिए गए पोज में उनका बोल्ड और एलिगेंट अंदाज खूब तारीफ बटोर रहा है.
एक्ट्रेस की फोटोज पर फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'आज तो आग लगा दी आपने, कोरियन गर्ल की तरह दिख रही हैं.'
