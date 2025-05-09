अनुष्का से प्रियंका तक, आर्मी फैमिली से आती हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस
सुष्मिता सेन के पिता शुबीर सेन इंडियन एयरफोर्स में थे. उनके पिता ऑफिसर पोस्ट से रिटायर हुए थे.
प्रीति जिंटा आर्मी फैमिली से आती हैं. उनके पिता दुर्गानंद इंडियन आर्मी में सर्विस कर चुके हैं.
प्रियंका चोपड़ा के पिता अशोक चोपड़ा ने आर्मी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर सेवाएं दी थीं.
निमरत कौर के पिता भूपेंद्र सिंह भी आर्मी में काम कर चुके हैं. वह इंजीनियर के पद पर थे.
लारा दत्ता के पिता एलके दत्ता भी इंडियन एयरफोर्स में काम कर चुके हैं. उनके पिता ऑफिसर रैंक पर थे.
नेहा धूपिया का फैमिली बैकग्राउंड आर्मी का रहा है. उनके पिता प्रदीप सिंह धूपिया इंडियन नेवी में रह चुके हैं.
अनुष्का शर्मा के पिता आर्मी में सेवाए दे चुके हैं. उनके पिता अजय कुमार शर्मा कर्नल की पोस्ट पर रह चुके हैं.
