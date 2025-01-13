क्या विराट कोहली से पहले इस क्रिकेटर के प्यार में पागल थीं अनुष्का शर्मा? आग की तरह फैली थी खबर
अनुष्का शर्मा शादी के बाद विराट कोहली के साथ लंदन शिफ्ट हो चुकी हैं. एक जमाना था जब विराट कोहली से पहले अनुष्का शर्मा किसी और को दिल दे बैठी थीं.
आपको जानकर हैरानी होगी कि अनुष्का शर्मा विराट कोहली से पहले इस क्रिकेटर को डेट कर चुकी हैं. यहां हम बात कर रहे हैं देश के जानेमाने क्रिकेटर सुरेश रैना की जिनका नाम अनुष्का शर्मा के साथ जोड़ा जा चुका है.
एक जमाना था जब अनुष्का शर्मा और सुरेश रैना की डेटिंग की खबरें आम थीं. माना जाता था कि अनुष्का शर्मा और सुरेश रैना अपने रिश्ते को लेकर सीरियस थे. हालांकि अनुष्का शर्मा ने कभी भी इस बारे में बात नहीं की.
सौ की एक बात के दौरान जब सुरेश रैना के सामने अनुष्का शर्मा का जिक्र किया गया तो ये क्रिकेटर शर्म के मारे लाल हो गया था. सुरेश रैना के इस रिएक्शन ने फैंस के मन में शक का बीज पैदा कर दिया था.
लोग कहने लगे थे कि अनुष्का शर्मा और सुरेश रैनी अपने प्यार को जमाने के सामने छिपा रहे हैं. हालांकि 2017 में विराट कोहली के साथ शादी करके अनुष्का शर्मा ने सबको चौंका दिया था.
लोगों की नजरों से बचने के लिए अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने इटली में जाकर सात फेरे लिए थे. उस दौरान अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी की तस्वीरों ने हंगामा मचाकर रख दिया था.
इसके साथ ही अनुष्का शर्मा और सुरेश रैनी की डेटिंग का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया. फिलहाल अनुष्का शर्मा विराट कोहली के साथ इंडिया विजिट पर आई हुई हैं.
हाल ही में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को अपने बच्चों के साथ देखा गया था. सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसे देखकर लोग उनकी तुलना जया बच्चन से कर रहे हैं.
