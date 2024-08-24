क्रिकेटर्स को दिल दें चुकी हैं ये एक्ट्रेसेस
| Aug 24, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली को अपना दिल दिया है।
अथिया शेट्टी ने केएल राहुल से 2023 में शादी रचाई थी।
एक्ट्रेस हेजल कीच क्रिकेटर युवराज सिंह पर अपना दिल हार बैठी थीं।
एक्ट्रेस गीता बसरा ने 2015 में क्रिकेटर हरभजन सिंह से शादी की थी।
शर्मिला टैगोर की शादी क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से हुई थी।
क्रिकेटर रवि शास्त्री को दिल दे बैठीं थी अमृता सिंह।
सागरिका घाटगे ने 2017 में क्रिकेटर जहीर खान से शादी की थी।
एक्ट्रेस फरहीन खान ने अपना दिल क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को दिया था।
उर्वशी रौतेला भी ऋषभ पंत के प्यार में पड़ गईं थी।
