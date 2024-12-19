अब कभी Bharat नहीं लौटेंगे Anushka Sharma- Virat Kohli? कर रहे हैं इस बात का इंतजार
| Dec 19, 2024
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है.
खबर है कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली हमेशा के लिए लंदन में ही सैटेल होने वाले हैं.
विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद अनुष्का शर्मा ये फैसला लेने वाली हैं.
रिटायरमेंट के बाद विराट अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ लंदन में ही घर बसाएंगे. उनका इंडिया आने का कोई इरादा नहीं है.
इस खबर पर विराट कोहली के एक्स कोच राजकुमार शर्मा ने मुहर लगा दी है.
ये खबर सुनकर विराट और अनुष्का के फैंस का दिल जरूर टूट जाएगा.
कुछ समय पहले ही ये खबर सामने आई थी कि विराट कोहली इंडिया में नहीं रहना चाहते.
अनुष्का शर्मा ने अपने बेटे अकाय को भी लंदन में ही जन्म दिया था.
