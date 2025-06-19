अनुष्का शर्मा की विशलिस्ट में शाहरुख खान की ये 3 खास चीजें! क्या विराट कोहली भी नहीं दे पाए ये?
Sadhna Mishra
| Jun 18, 2025
शाहरुख खान की फिल्म 'रब ने बना दी जोड़ी' से डेब्यू करने वाली अनुष्का शर्मा ने किंग खान के साथ कई फिल्मों में काम किया है.
ऐसे में शाहरुख और अनुष्का ऑनस्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफस्क्रीन भी काफी दोस्ताना रिश्ता शेयर करते हैं.
वहीं एक बार एक्ट्रेस 'यारों की बारात' शो में शाहरुख के साथ पहुंचीं थीं जहां उन्होंने SRK की कुछ चीजें चुराने की इच्छा जताई थी.
अनुष्का ने सबसे पहले शाहरुख की घड़ियों का कलेक्शन चुराने की बात कही और कहा कि वह इसे भी बेच देंगी.
एक्ट्रेस ने अपनी लिस्ट में दूसरे नंबर पर शाहरुख के आलीशान घर 'मन्नत' को भी शामिल कर लिया.
तीसरी बात पर अनुष्का ने कहा, 'कुछ तो छोड़ो', जिस पर शाहरुख ने जवाब दिया, 'वैनिटी वैन ले लो!'
अनुष्का का जवाब सुनते ही शो के होस्ट और शाहरुख दोनों ही जोर-जोर से हंसने लगे.
अनुष्का की मस्ती और शाहरुख के साथ उनकी ट्यूनिंग फैन्स को खूब पसंद आई.
