एक्ट्रेस को पहचाना क्या? डेब्यू फिल्म में जमकर दिए इंटीमेट सीन्स, अनुष्का-विराट से है खास रिश्ता
Mishra Rajivranjan
| Apr 09, 2025
आज हम आपको एक ऐसी बॉलीवुड हसीना के बारे में बता रहे हैं, जिनका अनुष्का शर्मा और विराट कोहली से अनोखा कनेक्शन है.
जी हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस रुहानी शर्मा की. आजकल रुहानी काफी पॉपुलर हो रही हैं.
रुहानी ने अपने हिंदी फिल्मी करियर की शुरुआत ‘आगरा’ फिल्म से की थी.
इस फिल्म में रुहानी ने जमकर इंटीमेट सीन्स दिए थे. इनके ये सीन्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे.
रुहानी हिमाचल प्रदेश हैं और इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से की हैं.
फिल्मों के अलावा रुहानी वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं. म्यूजिक वीडियोज में भी रुहानी दिख चुकी हैं.
रुहानी Zee5 की वेब सीरीज ‘पॉइजन’ में भी नजर आ चुकी हैं.
खास बात ये ही एक्ट्रेस का अनुष्का-विराट से खास रिश्ता है. रुहानी अनुष्का शर्मा की कजिन और विराट कोहली की साली लगती हैं.
