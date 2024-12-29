Year Ender 2024: इस साल टूटा इन स्टार्स का रिश्ता

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 29, 2024

एआर रहमान ने अपनी पत्नी सायरा बानो से 28 साल बाद अलग होने का फैसला किया.

Source: Bollywoodlife.com

नताशा स्टेनकोविक और उनके पति हार्दिक पांड्या ने अलग होने का अनाउंसमेंट किया था.

इमरान खान का अपनी पत्नी अवंतिका मलिक से रिश्ता खत्म हो गया.

ईशा कोप्पिकर और टिम्मी नारंग ने शादी के 14 साल बाद अलग होने का फैसला किया.

ईशा देओल और उनके बिजनेसमैन पति की 12 साल की शादी खत्म हो गई.

धनुष और उनकी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत दो साल पहले अलग हो गए थे और इस साल तलाक ले लिया.

जयम रवि ने अपनी पत्नी आरती से अलग होने का फैसला किया.

उर्मिला मातोंडकर के अपने पति मोहसिन अख्तर मीर से शादी के आठ साल बाद अलग होने की खबरें आई थीं.

