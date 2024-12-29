Year Ender 2024: इस साल टूटा इन स्टार्स का रिश्ता
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 29, 2024
एआर रहमान ने अपनी पत्नी सायरा बानो से 28 साल बाद अलग होने का फैसला किया.
Source:
Bollywoodlife.com
नताशा स्टेनकोविक और उनके पति हार्दिक पांड्या ने अलग होने का अनाउंसमेंट किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
इमरान खान का अपनी पत्नी अवंतिका मलिक से रिश्ता खत्म हो गया.
Source:
Bollywoodlife.com
ईशा कोप्पिकर और टिम्मी नारंग ने शादी के 14 साल बाद अलग होने का फैसला किया.
Source:
Bollywoodlife.com
ईशा देओल और उनके बिजनेसमैन पति की 12 साल की शादी खत्म हो गई.
Source:
Bollywoodlife.com
धनुष और उनकी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत दो साल पहले अलग हो गए थे और इस साल तलाक ले लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
जयम रवि ने अपनी पत्नी आरती से अलग होने का फैसला किया.
Source:
Bollywoodlife.com
उर्मिला मातोंडकर के अपने पति मोहसिन अख्तर मीर से शादी के आठ साल बाद अलग होने की खबरें आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ग्रीन आउटफिट पहन मोरनी बनीं Rubina Dilaik, सिजलिंग अवतार से छुड़ाए पसीने
अगली वेब स्टोरी देखें.