इन जगहों पर हैं एआर रहमान के करोड़ों के घर, नेटवर्थ उड़ा देगी होश
एआर रहमान अपनी बेगम सायरा बानो से अलग होने की वजह से चर्चा में है.
इस मौके पर लोग सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ी चीजें सर्च कर रहे हैं, जिसमें उनकी नेटवर्थ भी है.
एआर रहमान करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं.
एआर रहमान एक गाना गाने के लिए 3 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं, जो बाकी गायकों से कई गुणा ज्यादा है.
फैंस अच्छी तरह जानते हैं कि एआर रहमान सिर्फ अपने ही गाने गाते हैं.
वह एक फिल्म के लिए म्यूजिक तैयार करने के लिए 8 से 10 करोड़ रुपये लेते हैं.
एआर रहमान लाइव परफॉर्मेंस और गिग्स के लिए वो लगभग 1-2 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.
एआर रहमान की लग्जरी संपत्तियों में उनका चेन्नई वाला घर है, जो कई आधुनिक चीजों से लेस हैं.
उनके पास लॉस एंजिल्स में भी एक अपार्टमेंट है, जहां वह अमेरिका जाने पर रहते हैं.
उनकी नेटवर्थ कई बॉलीवुड स्टार्स से ज्यादा है. वह 2100 करोड़ रुपये के मालिक हैं.
