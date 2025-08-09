'मेरे हाथ में तेरा हाथ हो...', प्रेग्नेंट वाइफ संग कुछ इस अंदाज में दिखे अरबाज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 09, 2025

बॉलीवुड सेलिब्रिटी अरबाज खान अपनी वाइफ शूरा खान के साथ कैमरे में कैद हुए.

अरबाज खान की पत्नी शूरा खान प्रेग्नेंट हैं और अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं.

अरबाज खान अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का पूरा खयाल रख रहे हैं. वह शूरा खान का हाथ थामे नजर आए.

अरबाज खान और शूरा खान ने पैप्स को निराश नहीं किया और उन्हें फोटो क्लिक करने दीं.

शूरा खान और अरबाज खान की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

इस कपल की तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं और प्यारे कमेंट भी कर रहे हैं.

अरबाज खान ने मलाइका अरोड़ा से तलाक लेने के बाद मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान संग शादी की थी.

