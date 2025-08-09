'मेरे हाथ में तेरा हाथ हो...', प्रेग्नेंट वाइफ संग कुछ इस अंदाज में दिखे अरबाज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 09, 2025
बॉलीवुड सेलिब्रिटी अरबाज खान अपनी वाइफ शूरा खान के साथ कैमरे में कैद हुए.
Source:
Bollywoodlife.com
अरबाज खान की पत्नी शूरा खान प्रेग्नेंट हैं और अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अरबाज खान अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का पूरा खयाल रख रहे हैं. वह शूरा खान का हाथ थामे नजर आए.
Source:
Bollywoodlife.com
अरबाज खान और शूरा खान ने पैप्स को निराश नहीं किया और उन्हें फोटो क्लिक करने दीं.
Source:
Bollywoodlife.com
शूरा खान और अरबाज खान की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस कपल की तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं और प्यारे कमेंट भी कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अरबाज खान ने मलाइका अरोड़ा से तलाक लेने के बाद मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान संग शादी की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रक्षाबंधन पर हिना खान की तरह पाएं साड़ी लुक, खूबसूरती देख नहीं हटेगी किसी की नजर
अगली वेब स्टोरी देखें.