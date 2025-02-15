पाकिस्तानी फिल्मों में काम कर चुके हैं ये इंडियन स्टार्स
Shashikant Mishra
| Feb 15, 2025
अरबाज खान ने पाकिस्तानी फिल्म 'गॉडफादर' में काम किया था. ये फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी.
नसीरुद्दीन शाह पाकिस्तान की दो फिल्में 'खुदा' और 'जिंदा भाग' में काम कर चुके हैं.
एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने पाकिस्तानी फिल्म 'प्यार ना करना' में आइटम नंबर किया था.
साल 2003 में रिलीज हुई पाकिस्तानी फिल्म 'खामोश पानी' में किरण खेर नजर आई थीं.
गुलशन ग्रोवर पाकिस्तानी फिल्म 'विरसा' में नजर आए थे. ये साल 2010 में रिलीज हुई थी.
दिवंगत अभिनेता ओम पुरी 'इन लॉ' सहित कई पाकिस्तानी फिल्मों में काम करते नजर आ चुके हैं.
दिवंगत अभिनेता साल 2007 में रिलीज हुई पाकिस्तानी फिल्म 'गॉडफादर' में नजर आए थे.
