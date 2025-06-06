अरबाज खान की पत्नी शूरा खान की तस्वीरें देख नहीं हटेगी नजर, हर लुक में लगती हैं प्यारी
अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा खान बहुत खूबसूरत हैं.
शूरा खान बॉलीवुड की फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं.
शूरा की मुलाकात अरबाज खान से उनकी फिल्म 'पटना शुक्ला' के सेट पर हुई थी.
अरबाज खान और शूरा जल्दी ही माता-पिता बनने वाले हैं.
अरबाज खान और शूरा ने दिसंबर 2023 में शादी की थी.
दोनों कपल को एक हॉस्पिटल से निकलते स्पॉट किया गया था. जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शूरा प्रेग्नेंट हैं.
शूरा सभी लुक में बेहद खूबसूरत लगती हैं. इनका हसीन चेहरा सबको आकर्षित करता है.
