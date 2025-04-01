अरबाज खान की दूसरी बीवी शूरा हैं प्रेग्नेंट? इसलिए लगीं अटकलें
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 01, 2025
सलमान खान की ईद पार्टी में उनके छोटे भाई अरबाज खान अपनी पत्नी शूरा खान के साथ पहुंचे थे. अरबाज खान ने शूरा संग एंट्री ली लेकिन पैपराजी को अकेले पोज दिए.
अरबाज ने अपनी पत्नी को अंदर भेज दिया. शूरा खान को देखकर लोग उनके प्रेग्नेंट होने की कयासबाजी कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि इसलिए उन्होंने पोज नहीं दिया.
शूरा खान ने शरारा सूट के नीचे शूज पहने थे. इसलिए लोग अटकलें लगा रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं. हालांकि, कपल ने प्रेग्नेंसी की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है.
अरबाज खान और शूरा खान ने काफी समय तक एक-दूसरे को डेट किया था. दोनों की मुलाकात एक फिल्म के दौरान हुई थी.
अरबाज खान ने साल 2023 के दिसंबर में फैमिली और करीबी दोस्तों की मौजदूगी में शूरा खान से शादी कर ली थी. शूरा खान मेकअप आर्टिस्ट हैं.
अरबाज खान और शूरा खान अक्सर साथ में स्पॉट होते हैं. इसके साथ ही दोनों सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर प्यार लुटाते रहते हैं.
शूरा खान से पहले अरबाज खान ने मलाइका अरोड़ा से शादी की थी. दोनों का तलाक हो चुका है और दोनों का एक बेटा अरहान खान है.
